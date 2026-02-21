Após AVC, Belony Siviero busca recuperar memórias através do Beira-Rio: "Do Inter eu não esqueço"

Belony no gramado do Beira-Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

A série Torcedor de Carteirinha conta histórias de pessoas não apenas apaixonadas pelos clubes do Gauchão, mas que contribuem como sócios há longo tempo. Nesta e nas outras reportagens serão apresentados personagens que estão entre os associados mais antigos de cada equipe. No episódio de hoje, conheça a relação de Belony José Siviero, aos 90 anos de idade, com o Inter.

— De muita coisa eu esqueci — admite Belony José Siviero, sentado à beira do gramado do estádio que ajudou a construir.

Ele não lembra mais dos dias em que levou as três filhas para doar tijolos para erguer o Beira-Rio nos anos 1960. As fotos não reavivam a memória. Porém...

— Do Inter não esqueço.

Em 2023, um grave AVC levou quase tudo. O clube do coração se manteve presente. As recordações se apagaram, mas os laços de afeto ficaram intactos.

Passar pela Avenida Padre Cacique, 891, virou exercício de memória. O Beira-Rio é estímulo. Um lugar central na vida dos Siviero. Aos poucos, jogos, histórias e amigos ganham vida outra vez. Em outros momentos, se apagam.

As limitações de locomoção não o impedem de, em dia de jogo, sentar no setor 348, fileira L, cadeira 9, o endereço de seu assento. Seus companheiros de arquibancada desapareceram aos poucos. Uma tropa que se foi, como ele diz.

Não foram apenas as filhas que Belony levou ao Beira-Rio. Bom de papo, espraiou por Santa Catarina, Paraná e São Paulo suas amizades. Para os amigos, ele é sinônimo de Inter, e Inter é sinônimo de Belony.

Muitos tiveram o privilégio de serem levados por ele ao estádio. Hoje, a filha Rosana é a responsável por acomodá-lo na arquibancada superior.

— Somos três irmãs e crescemos dentro dessa paixão. Na época da campanha do tijolo para a construção do Beira-Rio, ele nos levava para participar. Nós três ajudávamos a carregar tijolos para a obra do estádio. Ele se tornou uma referência de torcedor do Inter. Falar de Internacional era, para muitos, lembrar do Belony — ressalta.

Munida de uma pasta repleta de documentos que atestam o coloradismo de Belony, ela se aproxima dele para mostrar carteirinhas, fotos e títulos patrimoniais na tentativa de reanimar vivências longínquas. O carinho está no olhar. O cuidado, no tom de voz.

— Ele ajudou a construir o estádio e o clube ajudou a reconstruí-lo — se empolga Rosana.

Mesmo quando as memórias reacendem, as palavras faltam. Datas viraram apenas um borrão. Desde quando o senhor é colorado?

— Desde que eu consegui caminhar. Muita coisa que eu fiz foi por intermédio do Internacional.

São 90 anos de Inter. Ainda guri em Erechim, Belony se associou em 26 de agosto de 1948. É o terceiro sócio mais antigo.