Antes do Gre-Nal, Inter enfrenta o Remo na viagem mais longa do futebol em meio à incômoda posição no Brasileirão

Bernabei e Carbonero no embarque do Inter para Belém Twitter/X , Inter / Divulgação

Antes da decisão, uma viagem para o outro lado do país. Antes da luta pelo bi do Gauchão, uma batalha pelo Brasileirão. Antes do Grêmio, o Remo. Nesta quarta-feira, às 19h, o Inter vai a Belém para o jogo da quarta rodada do campeonato nacional. E não dá nem para dizer que está com um olho na Arena porque precisa pontuar no Mangueirão para sair da zona incômoda. É força máxima lá e aqui.

Ao menos é esse o espírito prometido pelo técnico Paulo Pezzolano. O Inter tem urgência no Brasileirão. No pior cenário, termina a rodada na lanterna da competição. No melhor, fica no meio da tabela. Por isso, nada de preservação.

O time terá, inclusive, os retornos de Paulinho e Carbonero, que não ficaram à disposição no final de semana passado, contra o Ypiranga. Os dois devem ser titulares, deixando no banco Allex e Aguirre, que foram usados pelo Gauchão. O garoto, porém, é uma das peças mais cotadas para entrar e, enfim, fazer sua estreia no Brasileirão (todas as suas participações, até agora, foram pelo Estadual).

O impacto da longa viagem

É claro que há uma preocupação com o desgaste. A viagem de Porto Alegre até Belém é a segunda mais longa entre uma lista de 12 competições nacionais segundo levantamento feito pelo Bolavip. De acordo com o portal, apenas o confronto entre Inter Miami e Portland Timbers, pela MLS, exige um deslocamento maior. Nem na Rússia e nem na China há um trajeto tão extenso. Isso trará prejuízos.

A pesquisadora Laura Alberti Zandavalli está finalizando seu doutorado pela UFRGS, com o orientador Eduardo Cadore, justamente sobre esse tema. Ela analisou o impacto de longas distâncias no desempenho de jogadores profissionais. O estudo já apresentou alguns dados relevantes.

— Nossos resultados sugerem que o contexto do jogo, incluindo o tipo de viagem, o local da partida e o calendário congestionado, pode estar associado a variações nas demandas físicas dos atletas. Observamos que, em jogos com viagens mais longas, há uma tendência de menores valores em algumas variáveis de performance, como distância total e distância em alta intensidade, especialmente em partidas disputadas com menos de 96 horas de recuperação.

Segundo a pesquisadora, os dados indicam um cenário que pode demandar maior atenção em relação à recuperação dos atletas

— Há possíveis implicações tanto para o desempenho em campo quanto para o risco futuro de lesões.

Ao menos para o Inter, a situação é semelhante no Remo. A equipe teve de enfrentar uma viagem que envolveu até deslocamento de lancha para disputar a semifinal do Estadual, com força máxima, em um jogo que exigiu muito do time, diante do Cametá, com direito a gol nos acréscimos e virada após estar perdendo por 2 a 0. Com o resultado, o time se classificou para a decisão e também terá clássico, contra o Paysandu.

— Apesar da maratona, a tendência é de força máxima por parte de Juan Carlos Osorio nos dois jogos — sintetiza Mateus Miranda, repórter da TV Cultura de Belém.

O Inter retorna a Porto Alegre na quinta-feira e aí, sim, iniciará a preparação para o Gre-Nal. De preferência, em uma situação melhor no Brasileirão.