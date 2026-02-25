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Antes do Gre-Nal, Inter enfrenta o Remo na viagem mais longa do futebol em meio à incômoda posição no Brasileirão

Equipe de Paulo Pezzolano deve ter força máxima no Pará para o jogo da quarta rodada

Rafael Diverio

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