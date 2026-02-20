A situação dos atletas do Inter que estão sem condições de jogo

Paulinho se recupera de um quadro de lombalgia. João Batista / Inter/Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano terá desfalques para a partida do Inter contra o Ypiranga, neste sábado (21), pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão. Na manhã desta sexta-feira (20), Paulinho, Victor Gabriel e Carbonero realizaram atividades no gramado do CT Parque Gigante.

A tendência é de que nenhum dos três seja relacionado para o confronto deste fim de semana. Mesmo sem uma lesão detectada, Carbonero deverá ser preservado visando ao compromisso diante do Remo, na próxima quarta-feira (25), em Belém, pelo Campeonato Brasileiro.

A situação dos outros dois atletas é diferente. Victor Gabriel e Paulinho seguem em recuperação de lesões. O zagueiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o volante apresentou um quadro de lombalgia. Assim como Carbonero, ambos realizaram apenas trabalhos físicos no campo.