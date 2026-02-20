A situação do zagueiro Juan Jesus na Itália e a chance de ser repatriado pelo Inter

Juan Jesustem futuro indefinido no Napoli. SSC Napoli/Reprodução / Site do SSC Napoli

Formado no Inter, o zagueiro Juan Jesus, 35 anos, do Napoli-ITA, está no radar colorado para reforçar o clube no segundo semestre. Porém, as chances são consideradas pequenas por conta do prestígio que o atleta mantém no futebol europeu.

Uma possibilidade aberta é a renovação de contrato com o Napoli, hoje válido até junho de 2026. O cenário, porém, depende de uma eventual mudança no comando técnico do clube italiano.

Caso Antonio Conte permaneça no cargo, as probabilidades de renovação aumentam, já que o defensor é bem avaliado pelo treinador.

Por outro lado, se houver troca na comissão técnica, o Napoli pode promover uma renovação do setor defensivo, buscando nomes mais jovens no mercado.

Contudo, mesmo em um cenário de saída, o zagueiro ainda avalia seguir no futebol europeu antes de considerar um retorno ao Brasil.

Em qualquer cenário, porém, a definição sobre a permanência ou não de Juan Jesus na Itália deve ficar para mais perto do fim da temporada europeia, no meio do ano. O Inter monitora à distância e, em paralelo, busca outros nomes no mercado.

A zaga é considerada a principal carência do Inter hoje. Além dos titulares Gabriel Mercado e Victor Gabriel, o técnico Paulo Pezzolano conta atualmente com Félix Torres, Juninho, Clayton Sampaio e Pedro Kauã como opções para o setor defensivo.

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