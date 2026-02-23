A estratégia de Pezzolano para definir o parceiro de Mercado na zaga do Inter

Pezzolano testou as duas duplas de zaga em jogos recentes. Renan Mattos / Agencia RBS

Félix Torres ou Juninho? Essa é a disputa que existe na zaga do Inter para o jogo de quarta (25), contra o Remo, pelo Brasileirão. Um dos dois será escolhido para substituir Victor Gabriel, lesionado, e ser o parceiro de Gabriel Mercado em Belém.

Para tomar a melhor decisão, o técnico Paulo Pezzolano adotou como estratégia testar as duas duplas de zaga em jogos recentes e analisar a melhor combinação.

Na derrota para o Palmeiras, no dia 12, Félix Torres entrou no segundo tempo na vaga de Victor Gabriel, lesionado, e formou por 39 minutos a dupla com Gabriel Mercado.

Já na vitória por 4 a 0 sobre o Ypiranga, neste sábado (21), quando Pezzolano utilizou time misto, Gabriel Mercado substituiu Félix Torres e foi por 18 minutos o parceiro de Juninho.

Com as duas duplas testadas, o treinador uruguaio tomará a sua decisão até terça (24), antes da viagem a Belém.

As últimas decisões de Pezzolano indicam como favorito Félix Torres, que participou dos três jogos do Brasileirão, enquanto Juninho atuou até agora apenas no Gauchão.

Com as voltas de Paulinho e Carbonero, os colorados terão força máxima em Belém. O provável time tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Juninho) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borre e Carbonero.

Inter e Remo enfrentam-se nesta quarta (25), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém.