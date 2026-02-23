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A estratégia de Pezzolano para definir o parceiro de Mercado na zaga do Inter

Félix Torres leva vantagem sobre Juninho na disputa pela vaga no jogo desta quarta (25), contra o Remo, em Belém

Rodrigo Oliveira

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