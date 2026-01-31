"Voltar a confiança e ter mais oportunidades", projeta Gustavo Prado após gol pelo Inter

Jogador da base colorada voltou a marcar com a camisa do clube. Ricardo Duarte/Flickr Internacional / Divulgação

O Inter foi até a Serra e de lá voltou com os três pontos. O time de Paulo Pezzolano derrotou o Caxias, no Centenário, por 1 a 0, e terminou a primeira fase do Gauchão com a melhor campanha.

Gustavo Prado, autor do único gol da partida, falou na saída de campo e celebrou a vitória e a oportunidade que teve — e as que deve ter mais adiante:

— A gente sabia que o jogo aqui ia ser difícil, a equipe estava bem fechada, do Caxias, mas, graças a Deus, pude ser feliz, fazer o gol e sair daqui com a vitória — disse.

Leia Mais Inter vence o Caxias e vai enfrentar o São Luiz nas quartas de final do Gauchão

Perguntado sobre a necessidade de marcar um gol pelo Colorado, ainda mais pelo fato de que o atacante não vinha sendo relacionado, Prado falou na confiança:

— Acho que esse gol foi muito importante. Precisava muito desse gol. Voltar a confiança e voltar a ter mais oportunidades — falou.

Sobre o próximo adversário nas quartas de final, o São Luiz, o jogador oriundo da base colorada pregou respeito:

— É um adversário forte, o São Luiz. Mas a gente vai jogar como Inter. Ir para cima e buscar a vitória sempre — finalizou.

Antes da partida de mata do Gauchão, contudo, o Inter vai até o Rio de Janeiro onde encara o Flamengo pela segunda rodada do Brasileirão. A partida ocorrerá na quarta-feira (4), às 19h, no Maracanã.