Três motivos para a derrota do Inter diante do Athletico-PR

Alan Patrick desperdiçou chance no segundo tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois da empolgação pela vitória sobre o Grêmio, pelo Gauchão, o Inter não repetiu a atuação na estreia no Brasileirão. No Beira-Rio, o time de Paulo Pezzolano foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR, nesta quarta-feira (28).

O gol da partida foi marcado por Mendoza. O Inter volta a jogar no sábado (31), pelo Estadual. A partida será diante do Caxias. Na quarta-feira (4), novo jogo pelo Brasileirão. Será a vez de enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Zero Hora apresenta três motivos para a derrota do Inter. Confira:

Falha defensiva

Mais uma vez um lance individual custou caro ao Inter. O gol do Athletico-PR saiu em erro de Victor Gabriel que perde a bola para Viveros. O atacante passa para Mendoza, que bate na saída de Rochet.

Falta de pontaria

Não foi por falta de oportunidade que o Inter não empatou. No lance anterior ao gol do Athletico-PR, Borré optou pelo passe ao invés de chutar. A bola chegou a Bruno Tabata, que optou por dominar e arrematou contra a defesa.

No segundo tempo, a melhor oportunidade foi de Alan Patrick. O chute do camisa 10 raspou em Borré e foi pela linha de fundo. Ao todo, os colorados finalizaram 19 vezes na partida, 10 delas dentro da área.

Titulares poupados

O elenco do Inter é curto e quando peças importantes não jogam, a equipe sofre. Paulo Pezzolano optou por deixar no banco de reservas o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Paulinho e o atacante Carbonero. Félix Torres, Bruno Henrique e Bruno Tabata começaram a partida.