"Temos um time curto": o que disse Pezzolano sobre a derrota do Inter para o Athletico-PR

Pezzolano durante a partida contra o Athletico-PR. Renan Mattos / Agencia RBS

A energia gasta para vencer o Grêmio no Gre-Nal afetou a estreia colorada no Brasileirão. Essa foi a avaliação do técnico do Inter, Paulo Pezzolano, após a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, nesta quarta (28), no Beira-Rio.

O desgaste no fim de semana fez com que o treinador poupasse três titulares de domingo (25). Mercado, Paulinho e Carbonero ficaram como reservas.

Em sua entrevista coletiva, Pezzolano reafirmou que o Brasileirão é a prioridade do clube, mas que o Gre-Nal é um jogo a parte.

— Temos a prioridade do Brasileiro, mas quando se joga um clássico, é um campeonato a parte, tem que ganhá-lo. Isso pesou para hoje. Fazia só três dias. Não fizemos o gol. Se fizéssemos as chances que criamos, teríamos ganhado — justificou.

O Inter saiu atrás no placar logo no começo da partida. Depois, apesar das chances criadas, o time não conseguiu marcar. O treinador ressaltou que a temporada será difícil. Ele evitou analisar em que parte da tabela a equipe deve terminar o Brasileirão.

— Tivemos muitas oportunidades de gol contra um time que se defende muito bem, que foi perfeito. Encontraram um gol rápido. É o que temos. Falamos que vai ser um ano duro. Sabemos os problemas econômicos do clube. Temos que seguir por este caminho. Podíamos ter saído com algo a mais.

Apesar de ter ressaltado o Gre-Nal, Pezzolano não falou sobre qual o seu time titular. Preferiu dizer que tem uma equipe base, que vai ser modificada conforme as condições físicas dos jogadores.

A tendência é que sábado (31) contra o Caxias, pelo Gauchão, novas mudanças na equipe sejam efetuadas.

— Tivemos uma base. Nunca falo de titulares e reservas, sempre falo de quem começa jogando e quem termina o jogo. Não quer dizer que o jogo passado eram os titulares e hoje jogaram suplentes. Temos um time curto, temos todos preparados para jogar. Sim, vou estar em Caxias.

A posição de Alan Patrick

Sem a presença de Carbonero e com a escalação de Bruno Tabata, o Inter atuou com dois meias por dentro, com a amplitude sendo feita por Bernabei pela esquerda e Vitinho pela direita. Pezzolano comentou sobre o posicionamento de Alan Patrick com esta formação.

— O Alan Patrick jogou no lugar que ele gosta de jogar, como meia pela esquerda. Jogou na posição que joga mais. Jogamos com o Tabata como meia pela direita. Não conseguimos encontrar a superioridade que nós queríamos. Carbonero fez um bom clássico e terminou um pouco cansado. Jogam os que estão 100% física e mentalmente prontos para jogar o jogo. Vamos ter que trocar muitos jogadores. Alan Patrick era para jogar menos tempo, mas deixei ele porque é um jogador que tem muita qualidade. Gostei muito do posicionamento dele.

Contratações

Ao falar da falta de opções no elenco, Pezzolano comentou sobre novas chegadas. Ele admitiu que novos jogadores chegarão, apesar das limitações financeiras do clube. Porém, não se aprofundou sobre o tema. Não falou sobre características, posições ou quantidade de reforços.