Relembre como foram as 10 últimas estreias do Inter no Brasileirão

Nico López marcou na primeira rodada do Brasileirão de 2018. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Brasileirão 2026 começa nesta quarta-feira (28) para o Inter. A partir das 19h, o clube recebe o Athletico, no Beira-Rio, para dar início a busca pelo tetracampeonato. A equipe gaúcha não vence a competição há 47 anos e conquistou títulos em 1975, 1976 e 1979.

O técnico Paulo Pezzolano já deixou claro que a prioridade neste começo de temporada é ter uma boa arrancada no Campeonato Brasileiro. Para isso, terá de fazer valer o apoio do torcedor na primeira rodada, contra o clube paranaense, que retorna da segunda divisão.

Nas últimas 10 estreias na primeira divisão, o Inter soma três vitórias, quatro empates e três derrotas. Em contrapartida, uma estatística joga a favor do clube na primeira partida da competição deste ano: o jogo ser disputado no Beira-Rio.

No recorte das últimas estreias, quatro foram em Porto Alegre. O Colorado soma duas vitórias e dois empates, ou seja, não perdeu neste contexto.

Abaixo, Zero Hora relembra como foram as últimas 10 estreias do Inter na Série A do Brasileirão.

2025 - Flamengo 1x1 Inter

Inter estreou com empate no Rio de Janeiro em 2025. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A estreia colorada no Brasileirão encheu o torcedor de expectativas. Após o título invicto do Gauchão, o clube abriu o placar contra o Flamengo, no Maracanã, com Bruno Henrique, mas Léo Pereira empatou.

Em função da força do adversário e do confronto ter sido fora de casa, o resultado foi visto com bons olhos. Em contrapartida, o restante do campeonato para o clube não foi bom, terminando o Brasileirão na 16ª posição, escapando do rebaixamento na última rodada.

2024 - Inter 2x1 Bahia

Fernando marcou o gol da vitória contra o Bahia. Jefferson Botega / Agência RBS

Sob o comando de Eduardo Coudet, o Inter começou o Brasileirão com vitória, em 2024. O Bahia até abriu o placar no Beira-Rio, com um gol marcado por Biel, ex-Grêmio. Wesley empatou a partida, e Fernando virou o marcador, de cabeça.

O Inter terminou a competição daquele ano na quinta colocação e garantiu uma vaga direta na Libertadores do ano seguinte.

2023 - Fortaleza 1x1 Inter

Partida foi disputada em Fortaleza. Ricardo Duarte / Internacional

No Castelão, o Inter marcou primeiro contra o Fortaleza, após boa finalização de Wanderson, no começo da segunda etapa. Pouco tempo depois, Moisés deixou tudo igual em um lance de falha coletiva da defesa colorada.

Neste ano, o Inter terminou o Brasileirão na nona posição e garantiu uma vaga na Sul-Americana do ano seguinte.

2022 - Atlético-MG 2x0 Inter

Partida foi disputada no Mineirão, em Belo Horizonte. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

Diante do atual campeão brasileiro da época, o Inter de Alexander Medina até tentou, mas não foi o suficiente. A tarde foi de Hulk, autor dos dois gols da vitória do Galo, sendo ambos golaços.

Apesar do começo nada promissor, o time melhorou o rendimento a partir da chegada de Mano Menezes e terminou o campeonato na segunda colocação, atrás apenas do campeão Palmeiras.

2021 - Inter 2x2 Sport

Inter abriu 2 a 0, mas sofreu o empate no segundo tempo. Jeff Botega / Agencia RBS

Comandado por Miguel Ángel Ramírez, o Inter começou bem a partida contra o Sport. Edenilson e Rodrigo Lindoso marcaram no primeiro tempo, em um confronto que dava indícios de ser tranquilo. Entretanto, na segunda etapa, Thiago Neves e André, ambos com passagens pelo Grêmio, deixaram tudo igual.

A equipe não empolgou no Brasileirão de 2021 e terminou na 12ª colocação, com direito a uma vaga na Sul-Americana do ano seguinte.

2020 - Coritiba 0x1 Inter

Guerrero marcou o primeiro gol do Inter no Brasileirão 2020. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Fora de casa, o Inter teve um bom começo no Brasileirão 2020. Paolo Guerrero foi o responsável pelo gol da vitória, o primeiro do time naquela edição do campeonato.

Entre altos e baixos na competição, o Inter embalou nove vitórias em sequência na reta final e chegou a brigar pelo título, sob o comando de Abel Braga. Contudo, deixou escapar o troféu na última rodada, quando não venceu o Corinthians.

2019 - Chapecoense 2x0 Inter

Reservas do Inter foram superados pela Chapecoense. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Em noite chuvosa, na Arena Condá, os reservas do Inter foram dominados pela Chapecoense. O atacante Everaldo, atualmente no Fluminense, marcou os dois gols da partida.

Naquele Brasileirão, o Inter terminou em sétimo lugar, garantindo uma vaga na pré-Libertadores do ano seguinte. No mesmo ano, o clube chegou à final da Copa do Brasil, mas perdeu para o Athletico.

2018 - Inter 2x0 Bahia

Nico López fez os dois gols da partida. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No ano de retorno à primeira divisão, o Inter estreou com vitória sobre o Bahia, no Beira-Rio. O uruguaio Nico López marcou duas vezes e garantiu a vitória.

Sob o comando de Odair Hellmann, o time terminou a competição em terceiro lugar e garantiu uma vaga direta na Libertadores do ano seguinte.

2017 - Série B

O Inter disputou a segunda divisão em 2017 e terminou na segunda colocação, garantindo o retorno à Série A.

2016 - Inter 0x0 Chapecoense

Ano foi marcado pelo rebaixamento da equipe gaúcha. Lauro Alves / Agencia RBS

O traumático ano de 2016 para o torcedor colorado começou com um empate sem gols contra a Chapecoense, no Beira-Rio. O primeiro gol na competição saiu apenas na segunda rodada, marcado por Eduardo Sasha.

Após uma sequência negativa de resultados, principalmente no segundo semestre, o Inter terminou na 17ª posição, sendo rebaixado pela primeira vez.

2015 - Athletico 3x0 Inter

Inter foi goleado na estreia da competição. Alexandre Lops / Divulgação

A estreia colorada no Brasileirão 2015 teve direito à goleada adversária. Na Arena da Baixada, Walter, ex-Inter, marcou o primeiro gol e participou dos outros dois. Felipe, de pênalti, e Paulão, contra, fecharam o placar.

Em um ano em que chegou às semifinais da Libertadores, o clube terminou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro.