Quem são os jogadores que tentam ganhar espaço no Inter no jogo contra o Caxias

Raykkonen tenta uma vaga na equipe. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Classificado para as quartas de final do Gauchão, o Inter sobe a Serra neste sábado (31) em busca do primeiro lugar geral, que dá vantagens de mando de campo nas fases seguintes.

Mas, acima de tudo, o duelo contra o Caxias, no Estádio Centenário, às 16h30min, serve para uma série de jogadores colocar uma interrogação na cabeça de Paulo Pezzolano. Os reservas colorados querem uma vaga no time que jogará pelo Brasileirão na quarta-feira.

O técnico já avisou que os atletas mais desgastados da última semana, na qual disputaram três partidas, serão preservados. Por isso, a tendência é de que Rochet, Bruno Gomes, Bernabei, Ronaldo, Paulinho, Carbonero, Vitinho, Alan Patrick e Borré nem sequer viagem para Caxias do Sul. Eles devem ficar em Porto Alegre, treinar no sábado pela manhã e fazer uma preparação especial para enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro, no meio da semana.

Assim, Anthoni, Aguirre, Juninho, Pedro Kauã, Alisson, Villagra, Denis, Allex, Yago Noal, João Victor, Tabata, Raykkonen e João Bezerra aparecerão no Estádio Centenário. E brigam pelas vagas que podem surgir no Maracanã. Eles estarão pertinho de Pezzolano, que comandará o time.

— Vou dar treino e depois viajo para lá. É perto, tem como fazer as duas coisas — anunciou o técnico na coletiva após o jogo com o Athletico-PR.

Definição da zaga

A zaga tem disputa aberta. Mercado, titular no Gre-Nal e reserva contra o Athletico-PR, jogará pelo Brasileirão. E por isso ficará fora do Gauchão. Félix Torres também, por isso a tendência é de que, no Rio, os dois estrangeiros formem a dupla titular. Pedro Kauã, Clayton Sampaio e Juninho também podem jogar pelo Gauchão.

Nas laterais, Aguirre e Alisson estão praticamente confirmados. No meio, os dois mais defensivos podem ser Villagra e Denis, mas Thiago Maia, recuperado de lesão, será relacionado. Paulinho, que ficou fora na quarta, tende a jogar no Rio e assim não fica entre as opções. À frente deles, os jovens Allex e João Victor são as alternativas para as pontas, e Tabata centralizado. Yago Noal corre por fora. Como centroavante, o espaço é dividido entre João Bezerra, que entrou no Gre-Nal, e Raykkonen, aproveitado contra o Athletico-PR.

— Não levaria titulares para Caxias do Sul. Só o Thiago Maia, para pegar ritmo. Acho que o jogo é um bom teste para os jovens. Prefiro ver Pedro Kauã do que Clayton Sampaio. Vejo o time principal ainda com vagas abertas, especialmente no meio-campo, com Villagra, Thiago Maia, Benjamin, Alan Rodriguez e Paulinho — opina Nani Chemello, uma das vozes coloradas do Grupo RBS.

Adversário

No Caxias, o ambiente é de incerteza. O técnico Fernando Marchiori recebeu uma proposta do XV de Piracicaba e pode deixar o time após a partida. Dois jogadores são dúvida, o atacante Jhonatan Ribeiro e o meia Tomas Bastos.

— Tivemos alguns problemas físicos devido ao Ca-Ju, então administramos. Agora esperamos estar com todo mundo à disposição, mas não sei ainda algumas situações — disse o técnico.

O Caxias ainda briga pelo primeiro lugar do Grupo B. Para isso, terá de vencer e torcer para empate ou derrota do Grêmio para o Juventude, na Arena.