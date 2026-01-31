Qual o melhor e o pior cenário para o Inter na última rodada do Gauchão

Para o Inter, a rodada final da primeira fase do Gauchão 2026, neste sábado (31), 16h30min, contra o Caxias, vale o primeiro lugar no Grupo A do campeonato. E, possivelmente, o primeiro lugar geral. O resultado é importante porque dá vantagens de jogar no Beira-Rio nos mata-matas do Estadual.
As quartas de final certamente serão em casa, mas como a contagem de pontos segue valendo nas fases seguintes, é preciso seguir vencendo para ter o benefício do apoio da torcida.
Zero Hora projeta abaixo os cenários de classificação e o que a partida contra o Caxias terá de impacto para a sequência do Gauchão.
Na classificação do grupo:
- Se ganhar, vai ser primeiro
- Se empatar, pode ser segundo caso o Juventude vença o Grêmio
- Se perder, pode ser segundo caso o Juventude vença o Grêmio
Na classificação geral:
- Se ganhar, vai ser primeiro
- Se empatar, pode ser segundo caso o Juventude vença o Grêmio
- Se perder, pode ser segundo, caso haja um vencedor em Grêmio x Juventude
