Quais times podem enfrentar o Inter nas quartas de final do Gauchão?

Inter lidera o Grupo A do Estadual. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter já está garantido nas quartas de final do Gauchão antes mesmo da última rodada da primeira fase. A partida contra o Caxias, neste sábado (31), às 16h30min, definirá apenas a colocação colorada dentro do Grupo A.

Neste momento, o Inter ocupa a liderança da chave. No pior dos cenários, termina a fase inicial em segundo lugar. Para isso acontecer, teria de não vencer o Caxias, e o Juventude teria de bater o Grêmio.

Nas quartas de final, as equipes irão se enfrentar dentro dos grupos. A única certeza do Inter é que não jogará contra o Juventude, atualmente na segunda posição. Não existe cenário em que os clubes terminem em posições de cruzamentos nas quartas de final: 1° x 4° ou 2° x 3°.

Independentemente da colocação colorada, existem quatro adversários possíveis. Em todos os cenários, o jogo único das quartas será no Beira-Rio. Esta partida deve ser disputada entre 7 e 8 de fevereiro.

Os prováveis adversários do Inter nas quartas

O Inter enfrentará o quarto colocado do grupo se terminar na liderança. Pegará o terceiro caso fique em segundo lugar. Antes de a bola rolar para a última rodada, o Grupo A está nesta ordem: Inter (12 pontos), Juventude (11), São José (8), São Luiz (6), Avenida (5) e Guarany (5).

Os quatro últimos podem transitar entre a terceira e a quarta colocações. Ou seja, são as quatro possibilidades de enfrentamento com o Colorado.

Confira abaixo:

São José

São Luiz

Avenida

Guarany

Classificação do Grupo A antes da sexta rodada

Inter - 12 pontos Juventude - 11 pontos São José - 8 pontos São Luiz - 6 pontos Avenida - 5 pontos Guarany - 5 pontos