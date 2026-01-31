"Os meninos vão seguir jogando", diz Pezzolano sobre escalação do Inter nas quartas do Gauchão

Inter superou o Caxias no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Após a vitória sobre o Caxias, por 1 a 0, neste sábado (31), no Centenário, o técnico Paulo Pezzolano falou sobre o planejamento do Inter para a sequência do Gauchão.

Na próxima fase, o Colorado irá enfrentar o São Luiz, no Beira-Rio. A estratégia de mesclar jogadores experientes em busca de ritmo com atletas da base será mantida.

— Vamos seguir fazendo o que estamos fazendo. Como falei no primeiro dia, o importante é o Brasileirão. Não ganhamos o primeiro jogo. A nossa cabeça está aí. Os meninos estão bem. Têm jogadores que precisam de minutagem e vão seguir jogando. Os meninos vão seguir jogando — destacou Pezzolano.

As quartas de final do Estadual serão disputadas no próximo fim de semana, em datas e horários ainda a ser divulgados pela FGF. Antes, o Inter pega o Flamengo, pelo Brasileirão, na quarta-feira (4).

— O importante agora é o Flamengo. Depois tem o Gauchão. Vamos com 100% de nossa energia. O mais importante agora é o Flamengo — afirmou o técnico.

O treinador colorado voltou a falar sobre o importância da vitória no clássico Gre-Nal. O esforço diante do maior rival acabou trazendo reflexos para a partida seguinte, diante do Athletico-PR.

— Contra o Athletico foram os titulares também. Temos muitos jogos. Vocês sabem o clássico como foi. Tínhamos de ganhar o clássico, por mais que seja o Gauchão. Colocamos 100%. No jogo seguinte, colocamos quem estava 100%. Os Gre-Nais são importantes também, mas o Brasileirão é o principal — pontuou.

Chegada de Alerrandro

Pezzolano também comemorou a chegada do centroavante Alerrandro, anunciado na última sexta-feira (30).

— É um jogador muito interessante. Estamos contentes pela chegada. Pode jogar com Borré tranquilamente. Vamos ver como vai se incorporar. Vamos ver como se vai sair dentro de campo — projetou Pezzolano.