O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter na estreia do Brasileirão

O Inter perdeu para o Athletico-PR na primeira rodada do Brasileirão. O Colorado levou 1 a 0, gol marcado por Mendoza ainda no primeiro tempo.
O pior é que, na competição nacional, os próximos adversários são Flamengo, na próxima quarta (4), e Palmeiras, dia 12. Veja como os colunistas de GZH avaliaram a atuação colorada.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲