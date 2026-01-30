O provável time do Inter para enfrentar o Caxias

Pezzolano deve mandar um time misto a campo contra o Caxias. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter deve ter muitas mudanças no time que vai enfrentar o Caxias, no sábado (31), às 16h30min, no Estádio Centenário, pela última rodada do Gauchão. A tendência é de um time muito perto de uma equipe reserva, com preservações em todos os setores.

Isso porque na quarta-feira (4), às 19h, o Inter tem um compromisso importante pelo Brasileirão. O time de Paulo Pezzolano encara o Flamengo, no Maracanã.

Nomes que entraram em campo na derrota por 1 a 0 diante do Athletico-PR devem ser poupados. O volante Paulinho, e os atacantes Carbonero e Borré estão entre os preservados.

Assim, um provável time do Inter tem Inter: Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Alisson; Thiago Maia, Villagra e João Victor, Bruno Tabata, Raykonnen e Allex.