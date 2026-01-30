Nova contratação do Inter é regularizada no BID e já pode estrear

Alerrandro estava no CSKA, da Rússia. Divulgação / CSKA Moscou

Nova contratação do Inter para a temporada, o centroavante Alerrandro já pode estrear pela equipe. Ele teve o nome regularizado no BID da CBF nesta sexta-feira (30), mesmo dia em que foi anunciado pelo Inter.

A rápida movimentação permite que o atacante possa atuar no Gauchão, já que a competição aceitava inscrição de novos atletas até esta sexta.

Alerrandro veio por empréstimo até dezembro, junto ao CSKA, da Rússia, com obrigatoriedade de compra se atingir metas desportivas. Conforme noticiado pela imprensa russa, se o atleta disputar pelo menos 45 minutos de 60% das partidas da temporada e marcar no mínimo 15 gols, o Inter terá de comprá-lo.

O valor do empréstimo custará 500 mil euros (R$ 3,1 milhões). Caso o clube tenha de contratar o atleta em definitivo, terá de desembolsar 6,5 milhões de euros (mais de R$ 40,6 milhões pela cotação atual).

Como o Campeonato Russo tem uma pausa de inverno entre dezembro e o fim de fevereiro, Alerrandro não entra em campo desde 7 de dezembro do ano passado. Em 2025, ele disputou 19 jogos e marcou dois gols.