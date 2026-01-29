"Não podemos usar a desculpa da questão física": o que os jogadores do Inter falaram após a derrota para o Athletico-PR

Inter teve três alterações na comparação com o time que venceu o Gre-Nal no fim de semana. Renan Mattos / Agencia RBS

A zona mista do Inter após a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (28), foi de poucas palavras. Mas as declarações dadas foram no mesmo tom: o time precisa melhorar, especialmente visando ao jogo contra o atual campeão brasileiro, o Flamengo, na próxima semana.

O lateral Bruno Gomes citou a necessidade de entender o "estilo de trabalho" da nova comissão técnica:

— Temos que melhorar. Acho que a gente tem noção que não fizemos um bom primeiro tempo — admitiu.

No entanto, rechaçou que a parte física, por conta do desgaste no Gre-Nal, tenha pesado contra o time:

— Não podemos dar desculpa da questão física. Viemos trabalhando forte justamente para isso não ser desculpa. Ficamos um pouco cansados, mas tínhamos que ter feito um jogo melhor — pontuou.

Já o volante Ronaldo atribuiu o nível de dificuldade do jogo ao estilo da equipe montada por Odair Hellmann:

— A gente até teve algumas chances, mas não conseguimos concluir. Foi um jogo difícil. Encontramos uma equipe bem fechada. Acho que a gente tem que melhorar. Erguer a cabeça, e treinar mais. É um campeonato muito complicado — analisou.