Liberado pelo Inter, goleiro é anunciado como reforço do Remo

Atleta conviveu com lesões e disputou nove jogos com a camisa colorada. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Remo anunciou na manhã desta sexta-feira (30) a contratação do goleiro Ivan. Vinculado ao Inter até dezembro deste ano, o atleta de 28 anos pediu para ser liberado, para ganhar sequência em campo.

Conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, o jogador rescinde o contrato com o Colorado, que permanece com parte dos direitos econômicos para uma negociação futura.

— Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Clube do Remo é uma grande responsabilidade, e chego com muita vontade de trabalhar, evoluir e ajudar o grupo a alcançar seus objetivos. Sei da força da torcida e espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada — afirmou o goleiro.

Contratado pelo Inter em 2024, Ivan disputou apenas nove jogos com a camisa colorada, tendo convivido com uma ruptura ligamentar no joelho direito e uma lesão muscular na coxa esquerda neste período.

Nas redes sociais, publicou uma mensagem de despedida do Beira-Rio: "Agradeço a toda torcida colorada pelo carinho e apoio desde a minha chegada, aos meus companheiros de time e todo o staff pelo trabalho no dia a dia. É um orgulho ter representado essa camisa. Obrigado, Inter".

Apesar da saída de Ivan, a diretoria colorada não deve buscar uma reposição para a posição. Atualmente, o elenco colorado conta com Rochet e Anthoni, além do jovem Kauan Jesus, de 22 anos.