Inter x Athletico-PR: tudo sobre o jogo da primeira rodada do Brasileirão 2026. Arte GZH

Inter e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, pela primeira rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de uma vitória no Gre-Nal 449, o primeiro clássico do ano, por 4 a 2, pela quinta rodada do Gauchão. Já o Athletico-PR goleou o Galo Maringá por 4 a 1 pela sexta rodada do Estadual.

Escalações confirmadas para Inter x Athletico-PR

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo e Bruno Henrique; Tabata, Alan Patrick e Vitinho; Borré.

Técnico: Paulo Pezzolano.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Portilla, Jadson e Zapelli; Julimar, Viveros e Mendoza.

Técnico: Odair Helmann.

Arbitragem para Inter x Athletico-PR

Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Onde assistir a Inter x Athletico-PR

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Athletico-PR

Inter

O Colorado chega embalado para o Brasileirão após uma vitória consistente sobre o rival. Um resultado construído em uma partida de entrega, força e dedicação, com a importância que o Gre-Nal tem para a cultura gaúcha. Entra visando passar bem longe do Z-4, diferente do que foi ano passado, em que brigou contra o rebaixamento até a última rodada.

Athletico-PR

A equipe paranaense está de volta a Série A após um ano conturbado, mas que terminou com final feliz, na segundona. O Furacão ainda não conseguiu embalar neste início de ano e soma, até aqui, três vitórias, duas derrotas e um empate no Estadual.

Ingressos para Inter x Athletico-PR

As vendas de ingressos para a torcida do Inter para o primeiro jogo do Brasileirão em 2026 já começaram. Os valores variam de R$ 10 até R$ 299. As vendas ocorrem pelo portal Mundo Colorado.

Vendas para o primeiro jogo do Brasileirão em 2026 já começaram. Inter / Reprodução

INGRESSOS CORAÇÃO DO GIGANTE (CONFORME DISPONIBILIDADE) *:

Site: www.coracaodogigante.com.br

App Coração do Gigante, nas lojas Apple e Google Play

Valores: R$ 178 até R$ 712

Bilheteria: Localizada no andar térreo do Edifício-Garagem.

Funcionamento: 28/01 das 10:00 até o final do primeiro tempo.

*O reconhecimento facial é obrigatório para maiores de 16 anos. O processo será solicitado após a compra. O ingresso só estará válido com o reconhecimento facial aprovado.

INFORMAÇÕES DOS PORTÕES: Acesso dos torcedores ao Setor Coração do Gigante.

Portão 1 – Cadeira, Mundial, Camarotes Superiores e Camarotes.

Passarela EDG – Colorados do Coração Cadeira, Mundial, Camarotes Superiores e Camarotes.

Acesso 5C – Camarotes Padre Cacique e Edvaldo.