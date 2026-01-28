Inter projeta 15 mil torcedores contra o Athletico-PR pela estreia no Brasileirão

Bruno Todeschini / Agencia RBS

A abertura do Brasileirão deverá ter cerca de 15 mil torcedores na partida inaugural, nesta noite, às 19h, entre Inter e Athletico-PR, no Beira-Rio. O número é projetado pela direção colorada a partir do ritmo de procura da torcida colorada para o confronto. Os ingressos terão preço único para a competição e o ticket mais barato custa R$ 16.

O ritmo de venda aumentou nas últimas horas. Anteriormente, o software responsável pelo cálculo indicava a presença de 12 mil pessoas. Entretanto, houve uma elevação na busca por lugares e a estimativa aumentou para 15 mil.

Pela vitória no Gre-Nal, condição climática para a quarta-feira em Porto Alegre e horário do jogo, o clube acredita ser possível ainda ter um público maior no Beira-Rio. A partida ocorre às 19h.

O evento marca uma nova iniciativa do Inter para o Brasileirão. Como já implementou no Gauchão, os valores dos ingressos são tabelados para toda a competição. Desta forma, associados da modalidade Campeão do Mundo pagam, nos portões 3 e 7, apenas R$ 16. Não sócios, no mesmo setor, desembolsam R$ 40.

Confira a tabela de preços do Inter para 2026:

Preços para 2026. Inter / Divulgação