Inter nega contato oficial do River Plate para negociar Borré

Colombiano superou má fase com quatro gols nesta temporada. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter nega a existência de qualquer contato oficial do River Plate pelo atacante Borré. A informação do suposto interesse foi veiculada pela imprensa argentina.

Um dos veículos que citam a intenção de repatriar o colombiano é o tradicional Diário Olé. A matéria faz referência a um desejo do técnico Marcelo Gallardo, que o treinou entre 2017 e 2021.

Contudo, a mesma publicação destaca a dificuldade de uma eventual negociação, já que o atleta tem contrato até 2028 com o Inter, e um salário considerado alto para os padrões do Monumental de Núñez.

De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, especialista em mercado de transferências, também noticiou que o objetivo do River era acertar um empréstimo, mas a diretoria colorada só aceitaria vendê-lo por US$ 6 milhões (mais de R$ 30 milhões). A informação não é confirmada no Beira-Rio, onde se nega qualquer contato oficial entre os clubes.

O interesse em Borré surge em um momento em que o jogador supera a crise técnica vivida na última temporada com quatro gols marcados no início deste ano — incluindo dois no clássico Gre-Nal.

Matéria do Olé destaca dificuldade em eventual negociação. Reprodução / Olé