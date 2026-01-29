Inter mantém conversas com clube russo para contratar Alerrandro

Atacante não participou dos amistosos de pré-temporada do CSKA Moscou. Divulgação / CSKA Moscou

Após acertar a contratação do volante Villagra junto ao CSKA Moscou, o Inter mantém conversas com os russos para trazer também o centroavante Alerrandro. Porém, a negociação continua sem uma definição.

A ideia do clube europeu é costurar algo como foi feito com o argentino, cedendo o atleta por empréstimo, mas com obrigatoriedade de compra mediante metas estabelecidas em contrato. A diretoria colorada adota a discrição na condução das tratativas.

Apesar do jogo duro, o CSKA já contratou até mesmo um reforço para o setor: o argentino Luciano Gondou, do Zenit. Além disso, deixou Alerrandro de fora dos dois jogos realizados em um torneio amistoso durante a pré-temporada em Abu Dhabi — na vitória de 3 a 1 sobre o Akron e na derrota de 4 a 3 para o Dynamo Samarcanda, do Uzbequistão. O próximo desafio é na terça-feira (3), contra o Krasnodar.

Elenco do Gauchão

A demora pelo acerto poderá se refletir no elenco que disputará o Gauchão. Nesta sexta (30), encerra o prazo de inscrições no campeonato estadual.

— Falamos sempre, mas tem algo econômico por trás, um fair play financeiro, e a diretoria sabe conduzir isso. Temos meninos que estão fazendo muito bem, mas não posso apurar eles. Coloquei o Raykkonen, que é um jogador de 17 anos. São jogadores bons, mas precisamos de contexto e momento para eles. Hoje, com o time que temos, dá para fazer um bom trabalho e eu assumo a responsabilidade sobre o que estou falando. Vai chegar algum jogador mais? Vai chegar — comentou o técnico Paulo Pezzolano após a derrota para o Athletico-PR, na abertura do Brasileirão.

