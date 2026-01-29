Inter libera goleiro para o Remo

Jogador viajou para Belém para realizar exames médicos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Clube do Remo prepara o anúncio da contratação do goleiro Ivan. O jogador foi liberado pelo Inter para viajar a Belém, onde realizará exames médicos para ser oficializado como reforço do clube paraense.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o Colorado rescindirá o contrato do atleta, mantendo parte dos direitos econômicos, prevendo uma negociação futura.

A saída foi facilitada por pedido do próprio jogador, que pretende ganhar uma sequência como titular. Aos 28 anos, Ivan era o terceiro goleiro na hierarquia do Beira-Rio, atrás de Rochet e Anthoni.