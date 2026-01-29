Foi o pior começo possível de Brasileirão para o Inter. Em casa, contra um adversário que voltou da Série B e embalado pela vitória no Gre-Nal, o time de Paulo Pezzolano perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR, que fez o primeiro gol do campeonato com Mendoza, diante de 17 mil pessoas.

O pior é que, na competição nacional, os próximos adversários são Flamengo e Palmeiras, principais candidatos ao título.

Como foi o jogo

Pezzolano mudou três peças e um posicionamento na comparação com o time que havia vencido o Gre-Nal e o Inter-SM. Tirou Mercado, Carbonero e Paulinho e colocou Félix Torres, Tabata e Bruno Henrique. Além disso, fez uma mudança tática, deslocando Alan Patrick levemente para a esquerda e deixando Tabata centralizado. No Athletico-PR, Odair escalou um 3-4-3 com Mendoza, Viveros e Julimar.

Novamente, o Inter se impôs e criou uma chance clara logo no início. Aos seis minutos, Borré foi lançado na área, superou a marcação e deixou Tabata livre. Ele limpou o goleiro, mas chutou em cima de Terán.

Assim como no Gre-Nal, o adversário marcou no primeiro ataque. E foi o primeiro gol marcado no Brasileirão. Eram oito minutos, Victor Gabriel bobeou na faixa central do gramado e foi desarmado por Viveros, que lançou Mendoza. O atacante entrou às costas de Félix Torres e chutou na saída errada de Rochet, que não conseguiu nem abafar e nem defender.

O Inter não pareceu se abalar com o gol. Voltou pressionando o adversário, tentando. Chegou duas vezes à área, mas sem concluir. E aos 12 só não levou o segundo por uma imperícia inacreditável de Viveros.

Era um escanteio para o Inter, que fez uma jogada ensaiada. Bernabei, o último defensor, arriscou um chute em meio a muitos jogadores. A bola explodiu em um deles e ficou com Mendoza, um dos atacantes mais velozes do mundo. O jogador avançou, esperou Viveros entrar na área e serviu. Incrivelmente, o camisa 9 do Athletico-PR, com a porta aberta, chutou por cima do travessão.

Aos 21, o Inter chegou perto do empate. Félix Torres lançou Borré, que ajeitou de peito para Tabata. O camisa 17 devolveu para o colombiano, que entrou na área e, pressionado por Santos e Aguirre, tentou pelo alto. A bola passou pouco acima do travessão.

Com o passar do tempo e a falta de respostas, somada à cera exagerada do Athletico-PR, o Beira-Rio foi ficando impaciente. Tabata e Victor Gabriel ouviram algumas vaias.

Só aos 44 o Inter voltou a assustar. Borré fez um pivô para Tabata, que abriu para Vitinho. O cruzamento no segundo pau achou Bernabei. O lateral devolveu para a área e quase encobriu Santos, Terans cortou de cabeça para escanteio.

Logo depois, Tabata teve outra oportunidade, chutando de dentro da área após receber de Bernabei, mas sobre o travessão. E ainda teve tempo para Borré, novamente no trabalho de centroavante, entregar para Bruno Henrique chutar, Santos salvou com o pé. Assim, o primeiro tempo acabou em desvantagem para o Inter.

Segundo tempo

Pezzolano voltou do vestiário com uma troca: saiu Tabata, entrou Carbonero. A mudança, como era de se esperar, deu nova dinâmica ao Inter. O colombiano já se envolveu em lance de disputa na área no qual foi pedido pênalti, mas sem a marcação da arbitragem.

Aos sete, a primeira finalização. Ronaldo desarmou Zapelli e Borré pegou a sobra. O chute foi defendido por Santos. Na sequência, o Athletico-PR esteve perto de ampliar. Novamente Viveros foi encontrado às costas da defesa. Entrou sozinho contra Rochet, que, desta vez, saiu bem e impediu o segundo gol.

Aos 14, Santos fez um milagre para impedir o empate colorado. Bernabei cruzou na área, Vitinho escorou para o meio, Bruno Henrique ajeitou e Alan Patrick bateu duas vezes. Na primeira, Arthur Dias bloqueou. Na segunda, o goleiro salvou com o pé. Vitinho ainda tentou completar, mas estava adiantado.

O técnico colorado fez mais duas trocas aos 20. Ele tirou Bruno Henrique e Bruno Gomes para colocar Aguirre e Paulinho.

No minuto seguinte, a chance incrivelmente perdida foi do Inter. Vitinho ganhou aos trancos e barrancos pela direita e conseguiu achar Alan Patrick na área. O capitão driblou duas vezes e, da marca do pênalti, parecia acertar o ângulo de Santos. Borré, que passava pelo caminho, foi atingido e desviou a bola. Borré chegou a marcar aos 22, mas estava impedido.

Seis minutos depois, Pezzolano teve de mexer mais uma vez, agora por questões físicas. Cansado, Ronaldo saiu para a entrada de Villagra.

Aos 29, o Inter empatou. Em cobrança de escanteio, Félix Torres dividiu por cima com a defesa. A bola ficou pingando na área e ele mesmo empurrou para a rede. Mas o gol foi anulado após revisão do VAR porque a bola roçou o braço do zagueiro na dividida.

Nos minutos finais, Pezzolano ainda tentou uma última cartada com Raykkonen no lugar de Alan Patrick. Mas o Inter não teve forças. Sinal de alerta ligado já na estreia.

BRASILEIRÃO — 1ª RODADA — 28/1/2026

INTER (0)

Rochet; Bruno Gomes (Aguirre, 20'/2ºT), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Villagra, 28'/2ºT) e Bruno Henrique (Paulinho, 20'/2ºT); Vitinho, Alan Patrick (Raykkonen, 45'/2ºT) e Tabata (Carbonero, int.); Borré.

Técnico: Paulo Pezzolano

ATHLETICO-PR (1)

Santos, Terán (Léo, 35'/2ºT), Aguirre e Arthur Dias; Benavidez, Portilla (Jadson, 20'/2ºT), Zapelli (Riquelme, 39'2/ºT) e Léo Derik; Mendoza (Dudu, 20'/2ºT), Viveros e Julimar (Luiz Fernando, 35'/2ºT).

Técnico: Odair Hellmann

GOL: Mendoza (A), aos oito minutos do 1º tempo;

CARTÃO AMARELO: Victor Gabriel, Bernabei, Paulinho; Portilla;

LOCAL: Beira-Rio;

PÚBLICO: 17.059 (14.904 pagantes);

RENDA: R$ 357.073;

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).