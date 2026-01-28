Inter lança nova camisa em homenagem ao título da Libertadores de 2006

Ídolo colorado, Rafael Sobis recriou cena histórica com o bandeirão no Beira-Rio. Adidas / Divulgação

O Inter lançou nesta quarta-feira (28) a camisa de 2026. O clube e a Adidas se inspiraram no fardamento usado na conquista da Libertadores de 2006. O uniforme já estreia nesta noite, contra o Athletico-PR, no Beira-Rio, pela abertura do Brasileirão.

Rafael Sobis e Bolívar, dois jogadores que participaram da campanha de 2006, foram convidados para participar da divulgação.

Rafael Sobis com bandeirão do Inter após conquista da Libertadores da América, em 2006. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Gola branca

A camisa, predominantemente vermelha, possui detalhes minimalistas com a gola branca. Do elenco masculino atual, Victor Gabriel e Alan Patrick posaram para fotos, enquanto do feminino foram chamadas as atletas Sole Jaimes, Julieta e Valéria.

Valores

As vendas dos novos uniformes já estão abertas nas lojas do clube e também online na loja colorada ou site da Adidas. Sócios têm 15% de desconto. O valor é de R$449,99.

A estreia da camisa já ocorre nesta noite, às 19h, em casa, diante do Athletico-PR. Nas próximas semanas, o Colorado deverá lançar também o segundo uniforme.

Veja o vídeo de divulgação