Inter encaminha contratação de centroavante; saiba cláusulas para compra

Centroavante pertence ao CSKA Moscou, da Rússia. CSKA Moscou / Divulgação

O Inter conseguiu destravar a negociação com o CSKA Moscou e encaminhou a contratação do centroavante Alerrandro. A transferência repete os moldes da vinda do volante argentino Villagra, com empréstimo até dezembro, mais obrigatoriedade de compra por metas desportivas.

De acordo com a imprensa russa, o contrato estabelece para a transferência em definitivo que o atleta dispute pelo menos 45 minutos de 60% das partidas da temporada colorada, além de marcar no mínimo 15 gols.

Caso os objetivos sejam alcançados, o Colorado precisará desembolsar 6,5 milhões de euros (mais de R$ 40,6 milhões pela cotação atual) para adquirir o passe do atacante. O empréstimo custará 500 mil euros (R$ 3,1 milhões).

O atacante está em Abu Dhabi, onde o CSKA realiza pré-temporada. A corrida contra o tempo é concluir a contratação ainda nesta sexta-feira (30), quando encerra o prazo de inscrição do Gauchão.

Revelado na base do Atlético-MG, Alerrandro ainda defendeu Bragantino e Vitória, por quem foi artilheiro do Brasileirão de 2024, para depois ser vendido à Rússia.