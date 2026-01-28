Inter divulga relacionados para a estreia no Brasileirão; confira a lista

Poucas horas antes da estreia no Brasileirão, o Inter divulgou na tarde desta quarta-feira (28) a lista de relacionados para o confronto. O Colorado enfrenta o Athletico-PR às 19h, no Beira-Rio.
São os mesmos jogadores que estiveram relacionados para o Gre-Nal 449, no último domingo (25), que terminou com vitória colorada por 4 a 2, pelo Gauchão.
Dentre as ausências, estão Alan Rodríguez, Benjamin, Thiago Maia e Richard que seguem em recuperação no DM.
O Inter deve ir a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
Confira os relacionados do Inter
- Goleiros: Anthoni e Rochet.
- Zagueiros: Félix Torres, Juninho, Mercado e Victor Gabriel.
- Laterais: Aguirre, Alisson, Bernabei e Bruno Gomes.
- Volantes: Bruno Henrique, Paulinho, Ronaldo e Villagra.
- Meias: Alan Patrick, Allex e Bruno Tabata.
- Atacantes: Bezerra, Borré, Carbonero, João Victor, Raykkonen e Vitinho.
