Inter confirma time reserva para enfrentar o Caxias pelo Gauchão

A chegada da delegação do Inter na noite desta sexta-feira (30) em Caxias do Sul confirmou aquilo que já era uma tendência para o jogo contra o Caxias. Apenas os jogadores reservas fazem parte da equipe que desembarcou já por volta das 22h no hotel da concentração colorada.
Os titulares, que devem enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira (4) pelo Campeonato Brasileiro permaneceram em Porto Alegre, onde treinam na manhã de sábado. Somente após a atividade o técnico Paulo Pezzolano viaja para Caxias para comandar a equipe no estádio Centenário.
Um provável time para enfrentar o Caxias tem: Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Alisson; Thiago Maia, Villagra e João Victor, Bruno Tabata, Raykonnen e Allex.
Confira os relacionados para o jogo:
- Goleiros: Anthoni e Diego Esser
- Laterais: Alisson, Alan Benítez, Braian Aguirre e Pablo
- Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho, Lázaro e Pedro Kauã
- Volantes: Denis, Thiago Maia e Villagra
- Meias: Bruno Tabata, João Victor, Yago Noal, Kauan Alves e João Kempes
- Atacantes: Allex, João Bezerra, Raykkonen e Gustavo Prado
