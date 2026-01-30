Inter anuncia renovação de contrato de duas promessas da base

João Bezerra foi titular nas duas primeiras rodadas do Gauchão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter confirmou nesta sexta (30) a renovação do contrato de duas promessas da base. Trata-se do centroavante João Bezerra, de 16 anos, e do lateral-esquerdo Alisson, de 17.

Ambos assinaram até dezembro de 2030. As renovações reforçam o potencial de venda no futuro, assim como de entrega dentro de campo.

João Bezerra

O atacante passou a integrar o grupo profissional em 2026 e já disputou quatro partidas do Gauchão, sendo titular nas duas primeiras rodadas, contra Novo Hamburgo e Monsoon. Em 2025, pelas categorias de base do Inter, disputou 41 partidas, marcou 29 gols e deu cinco assistências.

Ao estrear diante do Anilado, o centroavante tornou-se o jogador mais jovem a jogar no time profissional do Inter no século XXI. Antes, o posto era do meia Gabriel Carvalho, que estreou contra o Vitória, no Brasileirão 2024, também com 16 anos.

Alisson

O lateral é hoje o reserva imediato de Bernabei. Ele disputou três jogos do Gauchão e, assim como João Bezerra, foi titular nas duas primeiras rodadas.