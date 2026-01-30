Inter anuncia a contratação do atacante Alerrandro

Alerrandro teve sua melhor temporada pelo Vitória, quando foi artilheiro do Brasileirão 2024. Victor Ferreira / EC Vitória Divulgação

O Inter anunciou, na tarde desta sexta-feira (30), a contratação do atacante Alerrandro, de 26 anos. O atleta chega a Porto Alegre por empréstimo junto ao CSKA, da Rússia. A transferência repete os moldes da vinda do volante argentino Villagra, com empréstimo até dezembro, mais obrigatoriedade de compra por metas desportivas.

Contrato com o Inter

Segundo a imprensa russa, o contrato estabelece para a transferência em definitivo que o atleta dispute pelo menos 45 minutos de 60% das partidas da temporada colorada, além de marcar no mínimo 15 gols.

Caso os objetivos sejam alcançados, o Colorado precisará desembolsar 6,5 milhões de euros (mais de R$ 40,6 milhões pela cotação atual) para adquirir o passe do atacante. O empréstimo custará 500 mil euros (R$ 3,1 milhões).

Trajetória do atacante

Alerrandro foi revelado pelo Atlético-MG e também passou por Bragantino e Vitória — onde foi artilheiro do Brasileirão 2024, com 15 gols. O destaque pelo time baiano fez com que se transferisse para o Exterior.

No CSKA há duas temporadas, o atacante soma 26 jogos, com dois gols e uma assistência. Ele tem vínculo com o clube russo até o final de 2027.

Regularizado na CBF

Agora, desembarca em Porto Alegre para reforçar o Inter nas disputas de Copa do Brasil, Gauchão e Brasileirão.