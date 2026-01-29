Inter 0x1 Athletico-PR: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Inter estreou com derrota no Brasileirão 2026. Mesmo jogando no Beira-Rio, o time do técnico Paulo Pezzolano levou 1 a 0 do Athletico-PR, nesta quarta-feira (28).
O único gol da partida foi marcado por Mendonza, logo no começo da partida. Os colorados chegaram a ter um gol anulado. No lance, o zagueiro Félix Torres tocou com o braço na bola.
O Inter volta a jogar no sábado (31), quando enfrenta o Caxias pelo Gauchão. O adversário da segunda rodada do Brasileirão será o Flamengo, na quarta-feira (4).
