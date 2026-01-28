Esperança de gols para o Inter: veja o retrospecto de Borré no Brasileirão

Vai começar o Brasileirão 2026. O torcedor colorado quer espantar a lembrança do quase rebaixamento na última temporada e, para isso, conta com uma esperança no ataque: Borré.
Depois de um 2025 apagado, o colombiano vem buscando a redenção neste início de ano. Marcou duas vezes na vitória contra o Monsoon e teve grande atuação no Gre-Nal 449, sendo o responsável pelo gol de empate e o da virada na vitória por 4 a 2 sobre o rival. A questão é se Borré vai conseguir manter essa entrega no Campeonato Brasileiro.
Em 2024, o Inter acabou o Brasileirão em quinto lugar com participação de Borré, que vivia sua primeira temporada pelo clube. O centroavante marcou nove gols e deu três assistências em 23 partidas jogadas. Já em 2025, a situação mudou. Borré esteve em campo 30 vezes, mas marcou apenas cinco gols e deu duas assistências.
O Inter recebe o Athletico-PR, nesta quarta-feira (28), para a 1ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h, no Beira-Rio.
Os números de Borré no Brasileirão
2025
- 30 jogos (titular em 20, reserva utilizado em 10)
- 5 gols
- 2 assistências
- Média de 0,17 gol por partida
2024
- 23 jogos (titular em todos)
- 9 gols
- 3 assistências
- Média de 0,39 gol por partida
