Esperança de gols para o Inter: veja o retrospecto de Borré no Brasileirão

Gols de Borré no Gre-Nal 449 aumentam a expectativa do torcedor sobre o centroavante colombiano. Renan Mattos / Agencia RBS

Vai começar o Brasileirão 2026. O torcedor colorado quer espantar a lembrança do quase rebaixamento na última temporada e, para isso, conta com uma esperança no ataque: Borré.

Depois de um 2025 apagado, o colombiano vem buscando a redenção neste início de ano. Marcou duas vezes na vitória contra o Monsoon e teve grande atuação no Gre-Nal 449, sendo o responsável pelo gol de empate e o da virada na vitória por 4 a 2 sobre o rival. A questão é se Borré vai conseguir manter essa entrega no Campeonato Brasileiro.

Em 2024, o Inter acabou o Brasileirão em quinto lugar com participação de Borré, que vivia sua primeira temporada pelo clube. O centroavante marcou nove gols e deu três assistências em 23 partidas jogadas. Já em 2025, a situação mudou. Borré esteve em campo 30 vezes, mas marcou apenas cinco gols e deu duas assistências.

O Inter recebe o Athletico-PR, nesta quarta-feira (28), para a 1ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h, no Beira-Rio.

Os números de Borré no Brasileirão

2025

30 jogos (titular em 20, reserva utilizado em 10)

5 gols

2 assistências

Média de 0,17 gol por partida

2024

23 jogos (titular em todos)

9 gols

3 assistências

Média de 0,39 gol por partida