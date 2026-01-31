Autor do gol, Gustavo Prado recebeu nota 7. Ricardo Duarte/Flickr Internacional / Divulgação

O Inter venceu o Caxias por 1 a 0 neste sábado (31), no Centenário, e finalizou a primeira fase do Gauchão na primeira posição geral. O gol da vitória foi de Gustavo Prado, aos 12 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, enfrentará o São Luiz nas quartas de final, em jogo único no Beira-Rio, no final de semana.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Fundamental para a vitória. Com Rochet pouco confiável, será que abre uma interrogação no time? Nota 7

Aguirre

Cumpriu função na lateral direita, sem grande destaque positivo ou negativo. Nota 6

Clayton Sampaio

Deu espaços mesmo contra um time com um a menos. Nota 5

Juninho

Em um time desentrosado, foi mais firme do que o companheiro. Nota 5,5

Alisson

Atrapalhou-se com um cartão amarelo e saiu no intervalo. Nota 5,5

Villagra

Seguro no meio-campo, tentou dar ritmo. Nota 6

Denis

Era um dos melhores, mas levou um cartão amarelo e fez outra falta perigosa logo em seguida. Saiu para não correr riscos. Pode ser mais observado. Nota 5,5

Allex

É uma das boas notícias do início do ano. Quase fez um golaço, pecado a bicicleta ter batido no travessão. Nota 6,5

Tabata

Comandou um time de garotos. Foi o cabeça da gurizada. Nota 6

Kauan Alves

Ajudou no combate no meio-campo. Nota 6

Pablo

Pôde jogar mais solto do que Alisson. Nota 6

João Victor

Abaixo de seus companheiros. Pouco produziu pelo lado. Nota 5,5

João Bezerra

Levou azar em um lance em que fez tudo certo e em outro pesou a falta de cancha, ao não perceber a falha da zaga. Nota 6

Thiago Maia

Era um adulto no meio da gurizada. Deu novo ritmo ao meio-campo. Logo, logo vai disputar vaga de titular na equipe principal. Nota 6,5

Gustavo Prado

Aproveitou a chance que teve. Fez um gol de centroavante, mesmo sem ser um. Nota 7

João Kempes

Entrou no final. Sem nota

Caxias

Estava mais animado do que a festa. Maurício prejudicou o time com uma expulsão infantil. Mas, frise-se: tentou jogar. Não fez gol porque Anthoni estava inspirado.