O Inter estreou no Brasileirão com derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR no Beira-Rio. O gol foi marcado por Mendoza, decidindo a partida ainda no primeiro tempo.
Abaixo, confira como foi o desempenho dos jogadores do Inter na partida pela estreia do Brasileirão.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Não evitou o gol de Mendoza, mas fez grande defesa cara a cara com Viveros no segundo tempo. Ainda assim, não inspira confiança. Nota 5
Bruno Gomes
Sentiu o desgaste. Não conseguiu repetir as atuações intensas de outras vezes. Nota 5
Félix Torres
Batido algumas vezes, deu azar no gol anulado. Nota 5
Victor Gabriel
Quando sai do Gauchão e vai para o Brasileirão, sente a diferença. Falhou feio no gol. Nota 4
Bernabei
Se não sofreu tanto defensivamente, dessa vez contribuiu menos do que costuma na frente. Nota 5
Ronaldo
Fez uma partida segura, só saiu por cansaço. Nota 5,5
Bruno Henrique
Teve uma chance clara para fazer o gol, mas chutou em cima do goleiro. Nota 5
Vitinho
Muita entrega pela direita, mas pouca efetividade. Nota 5
Alan Patrick
Teve a grande oportunidade do empate, mas sua conclusão carimbou Borré. Nota 6
Tabata
Perdeu uma chance clara logo no início e, com ela, foi embora a confiança. Saiu vaiado no intervalo. Nota 4,5
Borré
Um dos melhores do time. Participativo, atento, fez boas tabelas. Só não teve a chance para fazer o gol. Nota 6
Carbonero
Deu nova vida ao ataque, tentando em jogadas individuais e na criação. Nota 5,5
Paulinho
Renovou o fôlego, mas teria de ter sido mais vertical. Nota 5
Aguirre
Pouco acrescentou na direita. Nota 5
Villagra
O jogo tinha pouco a ver com suas características quando entrou. Nota 5
Raykkonen
Entrou no final. Sem nota.
Athletico-PR
A estratégia de Odair deu certo. Segurou o Inter e aproveitou um dos três contragolpes que teve. De resto, fez uma cera exagerada e pouco coibida pelo árbitro.
