O Inter estreou no Brasileirão com derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR no Beira-Rio. O gol foi marcado por Mendoza, decidindo a partida ainda no primeiro tempo.

Abaixo, confira como foi o desempenho dos jogadores do Inter na partida pela estreia do Brasileirão.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Não evitou o gol de Mendoza, mas fez grande defesa cara a cara com Viveros no segundo tempo. Ainda assim, não inspira confiança. Nota 5

Bruno Gomes

Sentiu o desgaste. Não conseguiu repetir as atuações intensas de outras vezes. Nota 5

Félix Torres

Batido algumas vezes, deu azar no gol anulado. Nota 5

Victor Gabriel

Quando sai do Gauchão e vai para o Brasileirão, sente a diferença. Falhou feio no gol. Nota 4

Bernabei

Se não sofreu tanto defensivamente, dessa vez contribuiu menos do que costuma na frente. Nota 5

Ronaldo

Fez uma partida segura, só saiu por cansaço. Nota 5,5

Bruno Henrique

Teve uma chance clara para fazer o gol, mas chutou em cima do goleiro. Nota 5

Vitinho

Muita entrega pela direita, mas pouca efetividade. Nota 5

Alan Patrick

Teve a grande oportunidade do empate, mas sua conclusão carimbou Borré. Nota 6

Tabata

Perdeu uma chance clara logo no início e, com ela, foi embora a confiança. Saiu vaiado no intervalo. Nota 4,5

Borré

Um dos melhores do time. Participativo, atento, fez boas tabelas. Só não teve a chance para fazer o gol. Nota 6

Carbonero

Deu nova vida ao ataque, tentando em jogadas individuais e na criação. Nota 5,5

Paulinho

Renovou o fôlego, mas teria de ter sido mais vertical. Nota 5

Aguirre

Pouco acrescentou na direita. Nota 5

Villagra

O jogo tinha pouco a ver com suas características quando entrou. Nota 5

Raykkonen

Entrou no final. Sem nota.

Athletico-PR

A estratégia de Odair deu certo. Segurou o Inter e aproveitou um dos três contragolpes que teve. De resto, fez uma cera exagerada e pouco coibida pelo árbitro.