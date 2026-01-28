Contrato de Rochet com o Inter pode ser renovado automaticamente; entenda

Rochet durante o clássico Gre-Nal 449. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Recuperado de problemas físicos, Rochet reassumiu a titularidade do gol do Inter em 2026. O goleiro, que já fez 81 partidas com a camisa colorada, tem vínculo até dezembro deste ano. O contrato poderá ser renovado automaticamente.

Segundo apurado por Zero Hora, há uma cláusula de renovação automática por metas. O clube não especifica qual a condição para ativação, mas afirma que segue um “padrão”.

A condição é corriqueira no futebol nacional e tradicionalmente ativada com a participação em 60% dos jogos. O volante Bruno Henrique, por exemplo, renovou seu vínculo com o Inter de forma automática desta mesma forma.

O cálculo é que o Inter dispute entre 50 e 60 partidas na temporada. Desta forma, o uruguaio precisaria atuar em aproximadamente 40 confrontos pela equipe para garantir a permanência por mais um ano.

Rochet, que está plenamente recuperado de problemas físicos após lesões nos dois últimos anos, poderá ser convocado para a Copa do Mundo. Ele perdeu espaço na seleção uruguaia pela inatividade. A tendência é de que seja chamado para o Mundial e tenha uma valorização.

Com isso, mesmo que receba assédio, o clube tem a garantia de contar com o goleiro por mais tempo — ele não poderá assinar um pré-contrato a partir de julho.