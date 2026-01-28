Contra o Athletico-PR, Inter abre o Brasileirão em busca de campanha mais tranquila do que a de 2025

Vencedor no Gre-Nal, Pezzolano tem mais tranquilidade para colocar suas ideias em prática. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Exatos 52 dias depois do jogo de maior alívio em 2025, já tem Brasileirão de novo no Beira-Rio. A partir das 19h desta quarta-feira (28), o Inter abre sua participação na competição nacional recebendo o Athetico-PR.

O campeonato é a prioridade colorada na temporada e tudo o que clube, comissão técnica, jogadores e torcida pensam é em apagar a má impressão do ano passado e fazer uma campanha mais sólida agora. Basicamente, repetir o que já ocorreu das outras vezes que escapou por pouco da queda.

Diferentemente da temporada anterior, o Inter está longe de qualquer favoritismo. Analistas do RS e de fora colocam a equipe entre aquelas que podem brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. Um degrau abaixo de adversários como Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG e dois atrás de Flamengo e Palmeiras, por exemplo.

Não é de se espantar. O time, que terminou o Brasileirão passado em 16º, ficou mais enfraquecido com a saída de Vitão, então principal zagueiro. Dos três reforços apresentados até agora, apenas Paulinho será titular nessa estreia. Villagra e Félix Torres devem ser opções para Paulo Pezzolano mexer no time ao longo do tempo. É público que o clube passa por dificuldades financeiras e que fará um Brasileirão de sobrevivência.

Como ocorreu em outros anos pós-quase quedas. Em 2000, depois de escapar do rebaixamento na última rodada contra o Palmeiras em 1999, chegou à segunda fase da Copa João Havelange. E em 2003, no primeiro ano dos pontos corridos, com permanência na Série A graças à vitória sobre o Paysandu meses antes, ficou a um ponto da Libertadores (na época destinada só aos quatro primeiros, o quinto lugar entrou porque o Cruzeiro venceu também a Copa do Brasil).

— Estamos trabalhando na reformulação do elenco. Os reforços estão chegando à medida das nossas possibilidades. Tenho convicção no que está sendo feito. Não vamos falar de grandes contratações. Vamos falar que o grupo vai ser o ponto forte da nossa equipe — disse o diretor-executivo Fabinho Soldado.

O Gre-Nal 449 deu um ânimo extra. A vitória sobre o rival, ainda mais da forma como ocorreu, reacendeu esperanças de um ano melhor.

— Depois de ganhar um Gre-Nal, você está chegando no melhor momento. Temos muito para melhorar, mas com a predisposição desses jogadores, acho que vamos fazer bem. O mais importante é ter os pés no chão. Ganhamos o clássico, mas sabemos que vai ser um ano em que teremos de trabalhar muito, que vamos ter de estar juntos, passar momentos difíceis. Com trabalho e muita dedicação, acho que podemos fazer um bom trabalho — declarou Pezzolano.

O símbolo dessa esperança renovada é Borré. Personagem negativo de 2025, o centroavante abriu 2026 fazendo dois gols no Gre-Nal. São quatro no ano. Reside nele, quase que exclusivamente, a expectativa pelos gols. E ele não esconde o otimismo:

— Espero que este 2026, não só para mim, mas para todo o time, seja um grande ano, para darmos alegria à torcida.

O susto de 2025 ligou o alerta no Beira-Rio. O Brasileirão exige atenção desde cedo, para não passar por problemas mais tarde. E em 2026, é literalmente o ano inteiro: os pontos de janeiro valem o mesmo dos pontos de dezembro.