Confira a análise do gol anulado do Inter sobre o Athletico-PR

Bola bate no braço de Félix Torres. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter teve um gol anulado na partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (28), na estreia colorada no Brasileirão. O lance aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo.

Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, o zagueiro Félix Torres dominou a bola e chutou para o gol. Porém, foi assinalado um toque de mão do zagueiro colombiano.

Comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos concordou com a marcação do árbitro Flavio Rodrigues de Souza, que validou o gol, mas foi auxiliado pelo VAR Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

— A bola bate no braço esquerdo do Félix Torres. Nesse tipo de jogada, não tem intenção. É factual. Pegou no braço, acabou.

