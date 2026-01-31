"Como é que eu vou pagar o aluguel e sair de casa?": Thiago Maia brinca com especulações sobre saída do Inter

Maia concedeu entrevista na zona mista e negou que estaria de saída de Porto Alegre neste ano. Ricardo Duarte/Flickr Internacional / Divulgação

Aos 42 minutos da etapa inicial, Thiago Maia entrava no lugar do jovem Denis, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida, que terminou com o placar de 1 a 0 para o Inter sobre o time grená, marcou também a primeira partida do experiente volante em 2026.

Logo após o jogo encerrar, onde Gustavo Prado foi o responsável por marcar o gol que deu ao Inter a melhor campanha da primeira fase do Gauchão, Maia concedeu entrevista na zona mista e negou que estaria de saída de Porto Alegre neste ano.

— Não, nunca teve (negociação). No ano passado, sim, né? Todo mundo sabe, mas esse ano não teve, não teve nada. O pessoal tava falando tão convicto que eu cheguei a ligar pro meu empresário pra perguntar se era verdade mesmo. Falei: "Cara, é verdade isso?" Ele falou: "Não, isso é mentira, pode desmentir que é mentira" — disse o camisa 29.

O volante chegou até a relembrar sobre a especulação:

— No dia que soltaram que eu tinha devolvido a minha casa, até brinquei: "Pô, paguei o aluguel ontem, como é que eu vou pagar o aluguel e sair da casa?" — brincou.

O jogador ainda completou:

— Não faz sentido. Mas, eu fiquei bem chateado. Eu quero permanecer e conquistar coisas boas aqui no Inter, que é o que importa — contou.

"Vem dando suporte para todos nós"

Maia também elogiou o treinador Paulo Pezzolano e disse que o seu trabalho vem sendo fundamental neste início de temporada:

— É uma vitória importante, classificando em primeiro, com um time muito difícil aqui dentro da sua casa. A gente com um time muito mesclado, como o treinador sempre fala, que não tem um titular. Então é um cara (Pezzolano) que vem dando suporte para todos nós, não só para os mais experientes, mas para os mais novos. Estou muito feliz em voltar com vitória e com o pé direito — disse.

Sobre a intensidade do novo calendário do futebol brasileiro, com estaduais e Brasileirão em janeiro, Thiago Maia falou que os jogadores têm de se adaptar, mas não são "máquinas":

— Acho que é novo para todo mundo, acho que a gente tem que se adaptar. Não tem o que fazer, deixando bem claro que jogador não é uma máquina. Jogador também machuca, também cansa, mas se é em prol de ajudar o calendário brasileiro, a gente só tem que escutar e jogar — disse.

Questionado se voltou a sentir dores no joelho esquerdo, uma vez que o volante fez um gesto de desconforto em meio ao duelo contra o Caxias, Maia tranquilizou:

— Acho que foi uma falta que eu mesmo cometi, né? Peguei o amarelo e bati no meu joelho operado e aí eu senti ele inchar um pouco. Tá tudo bem. Depois que esquenta a gente esquece da dor — finalizou.

O próximo desafio do Inter é contra o Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Maia deve ser uma das alternativas para enfrentar o seu ex-clube no Maracanã, a partir das 19h.

