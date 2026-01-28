Com três mudanças, Inter está escalado para enfrentar o Athletico-PR na estreia do Brasileirão

O técnico Paulo Pezzolano promove três mudanças na escalação do Inter para a estreia no Brasileirão, nesta quarta-feira (28). Para enfrentar o Athletico-PR, no Beira-Rio, o uruguaio deixará o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Paulinho e o atacante Carbonero no banco de reservas.
Na defesa, Félix Torres fará a sua primeira partida como titular. No meio-campo, Bruno Henrique começa jogando. Na frente, a opção foi por escalar Bruno Tabata.
A escalação colorada tem: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e Vitinho; Borré.
O banco de reservas tem Anthoni, Juninho, Mercado, Aguirre, Alisson, Allex, Paulinho, Villagra, Carboneto, João Bezerra, João Victor e Raykkonen.