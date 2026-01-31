Com retorno de volante e sem titulares, Inter divulga relacionados para jogo contra o Caxias

O Inter divulgou nesta sexta-feira (1°) os relacionados para a última rodada da primeira fase do Gauchão. A partir das 16h30min, o clube enfrenta o Caxias, no Estádio Centenário.
Após a derrota na primeira rodada do Brasileirão para o Athletico, o Inter optou por não relacionar os jogadores considerados titulares para o jogo.
A lista de 22 nomes tem como principal destaque o retorno do volante Thiago Maia, que estava lesionado e poderá fazer a sua estreia em 2026. Outros nomes mais conhecidos são o volante Villagra, recém contratado, o lateral Aguirre e o meia Bruno Tabata.
Por meio do comunicado, o Inter também informou que Alan Rodríguez, fora por lesão, está em fase de retreinamento, o que deve permitir o retorno do meia nas próximas semanas.
Confira os relacionados
- Goleiros: Anthoni e Diego Esser
- Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho e Pedro Kauã
- Laterais: Alan Benítez, Alisson, Aguirre, Lázaro e Pablo
- Volantes: Denis, Thiago Maia e Villagra
- Meias: Allex, Bruno Tabata, Gustavo Prado, João Kempes, Kauan Alves e Yago Noal
- Atacantes: João Bezerra, João Victor e Raykkonen
