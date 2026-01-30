Com Neymar e Carbonero como referências, destaque do Inter no Efipan declara: "É o clube pelo qual eu me apaixonei”

Paulo Ricardo está no Colorado desde 2023. Jonas Hartmann / Arquivo pessoal

O Inter pode estar lapidando um tipo de jogador que há tempos não surge no Celeiro de Ases: o extrema de velocidade, liso e finalizador. Com exatos 15 anos completados nesta sexta-feira (30) —, Paulo Ricardo foi um dos destaques do Colorado na campanha do 14º título do time Efipan, encerrado no último sábado (24).

Natural de Itapeva, em São Paulo, o jovem vive uma rotina tradicional no futebol brasileiro. Em 2023, mudou-se do estado paulista para Alvorada, onde reside próximo ao CT Morada dos Quero-Queros, junto com seus familiares. Em entrevista à reportagem de Zero Hora, Paulo Ricardo revelou que, mesmo vindo de longe do RS, se apaixonou pelo Inter.

Leia Mais Inter lança nova camisa em homenagem ao título da Libertadores de 2006

Destaque no Efipan

Paulo Ricardo marcou dois gols e distribuiu duas assistências em sete jogos no Efipan. Jonas Hartmann / Arquivo pessoal

O tradicional torneio Efipan foi um divisor de águas em sua carreira. Acostumado às competições de base, viveu ali o primeiro torneio com atmosfera maior, adversários internacionais e pressão de decisão:

— Experiência muito boa! Nunca tinha jogado uma competição como essa, ainda mais jogar contra estrangeiros.

A campanha terminou com título e protagonismo, inclusive em Gre-Nal decisivo. Na competição, Paulo Ricardo marcou dois gols e distribuiu duas assistências em sete jogos.

— Meu sentimento é de felicidade porque eu sei que dei meu máximo e pude ajudar a minha equipe a ser campeã. Poder ser destaque em um Gre-Nal, na final do campeonato, é inesquecível. E o calor da torcida quando entramos em campo e começaram a gritar “vamo, vamo, Inter” me deu uma coisa na cabeça: valorizar tudo aquilo que vivo. Eu sei o que eu quero para a minha vida — disse o garoto.

Velocidade como marca registrada

Paulo se define de forma direta, como joga:

— Sou um jogador muito objetivo e veloz, muito focado e dedicado. Raçudo e habilidoso.

As referências ajudam a entender o espelho que ele busca.

— Minha referência no futebol é o Neymar. Gosto do estilo de jogo dele, bem objetivo e muito habilidoso, e ele sempre tem vontade de vencer. No Inter, gosto bastante do Carbonero. Acho que ele tem minhas características.

Sonhos grandes, pés no chão

Apesar da pouca idade, os objetivos são claros. Apaixonado pelo Colorado, Paulo Ricardo pensa grande em sua carreira:

— Meu primeiro sonho na carreira é estrear no profissional do Inter, é o clube pelo qual eu me apaixonei de verdade. Pretendo também chegar na Europa e na Seleção Brasileira, conquistar uma Copa. Tenho certeza que qualquer atleta sonha em jogar uma Copa do Mundo. Quando eu chegar na Seleção, vou dar meu máximo.

Por enquanto, o foco é seguir o processo. Aos poucos, vem ganhando mais destaque no Celeiro. No ano passado, mesmo com 14 anos, já figurava na categoria sub-15.