Com estreia de estrangeiro, Inter está confirmado para enfrentar o Caxias

Paulo Pezzolano optou por um time reserva. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter entra em campo às 16h30min deste sábado (31), diante do Caxias, pela sexta rodada do Gauchão 2026. Para o duelo no Estádio Centenário, o técnico Paulo Pezzolano optou por um time reserva. A novidade fica por conta da estreia do ganês Denis.

A equipe terá Anthoni, Aguirre, Clayton, Juninho e Alisson; Denis, Villagra, Allex, João Victor e Tabata; João Bezerra.

No banco, estão à disposição: Diego Esser, Alan Benítez, Lázaro, Pedro Kauã, Pablo, Thiago Maia, Kauan Alves, Gustavo Prado, Yago Noal, João Kempes e Raykkonen.