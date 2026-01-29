Caxias x Inter: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Gauchão

Caxias x Inter: tudo sobre o jogo da sexta rodada do Gauchão 2026. Arte GZH

Inter e Caxias se enfrentam neste sábado (31), às 16h30min, pela sexta rodada do Gauchão 2026. O jogo ocorre no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Pelo Estadual, o Colorado vem de vitória sobre o Grêmio, por 4 a 2. Já o Grená perdeu para o São José, por 1 a 0.

Escalações para Caxias x Inter

Caxias: Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Mauricio e Roberto (Victor Sá); Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam. Técnico: Fernando Marchiori.

Inter: Anthoni; Aguirre, Felix Torres, Juninho e Alisson; Villagra, Bruno Henrique; Allex, Tabata e João Victor; João Bezerra. Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem para Caxias x Inter

Ainda não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Caxias x Inter

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Sportv e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Caxias x Inter

Caxias

O Grená entra em campo já classificado às quartas de final. Na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos, pode até assumir a ponta. Para isso, tem de vencer o Inter e torcer para o Grêmio perder para o Juventude.

O Caxias entrará em campo com força máxima. O lateral Roberto, que teve de ser substituído na última rodada, participou dos trabalhos e não preocupa. Assim como Wellington Reis, que retornou aos treinos na terça-feira, após ser liberado para resolver problemas pessoais.

Inter

O Colorado vive situação similar ao Grená. Com 12 pontos, já está classificado para as quartas de final. Na liderança do Grupo A, quer confirmar a colocação e, para isso, precisa vencer para não depender de resultados paralelos. Se tropeçar, terá de torcer para que o Juventude não vença o Grêmio.

A expectativa é que o Inter mande a campo um time modificado diante do Caxias. Após o duelo com o Athletico-PR, Pezzolano afirmou que "todos estão preparados para jogar".