O Inter fechou sua participação na primeira fase do Gauchão com vitória. No Centenário, neste sábado (31), o Colorado venceu o Caxias por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Gustavo Prado, de cabeça, aos 12 minutos do segundo tempo. Confira acima o gol e os melhores momentos da partida.

O Inter volta a entrar em campo na quarta-feira (4), às 19h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Quanto ao Gauchão, o próximo jogo da equipe é diante do São Luiz, pelas quartas de final da competição, no Beira-Rio, ainda sem data e horários definidos pela FGF.