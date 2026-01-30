Após a derrota na estreia do Brasileirão, o que pode mudar no time do Inter no curto prazo

Villagra é uma das opções que pode ganhar espaço. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A torcida do Inter foi da euforia à preocupação em 28 minutos de bola rolando. Essa é a soma dos 20 minutos de jogo após a virada no Gre-Nal e os oitos minutos até sofrer gol do Athleitco-PR na estreia do Brasileirão, na quarta-feira (28). A derrota por 1 a 0 expôs carências do clube escondidas pela superioridade em relação à maioria dos adversários no Gauchão.

Em outro contexto e em outro momento da temporada, uma frase voltou a ecoar na sala de imprensa do Beira-Rio.

— O time (elenco) é curto — sentenciou o técnico Paulo Pezzolano, parafraseando uma declaração famosa nos tempos de Eduardo Coudet.

A curto prazo, a profundidade do grupo de jogadores não deve mudar. No radar do clube está a contratação de um centroavante. O nome na lista de desejos é Alerrandro, do CSKA. As negociações com os russos estão travadas. De resto, não devem surgir caras novas no elenco.

Pezzolano alertou que será uma temporada dura, mas também ponderou que com o material humano disponível é possível fazer um bom trabalho.

— Hoje, com o time que temos, dá para fazer um bom trabalho e eu assumo a responsabilidade sobre o que estou falando. Vai chegar algum jogador mais? Vai chegar — comentou.

Opções no meio-campo

A necessidade de mudança na escalação para enfrentar o Athletico-PR traduziu na prática as limitações. Sem condições para atuarem os 90 minutos devido ao desgaste sofrido no Gre-Nal, Mercado, Paulinho e Carbonero ficaram no banco de reservas, os dois últimos entraram no decorrer da partida.

O meio-campo é o setor com espaço para ganhar maior lastro. Até cinco jogadores podem aumentar o número de opções. Villagra entrou nas últimas duas partidas e pode ganhar espaço à frente da defesa.

Thiago Maia e Richard estão em fase de retreinamento e devem ficar à disposição nos próximos dias. Ambos se recuperam de problemas musculares.

Alan Rodríguez ficará à disposição a médio prazo. O volante entra na fase final da recuperação de uma lesão na fáscia plantar. A quarta opção é Benjamin. O ganês foi um dos jovens que mais se destacaram nas primeiras rodadas do Gauchão. Cotado para jogar o Gre-Nal, sofreu lesão muscular na derrota para o Ypiranga.

Poucas possibilidades no ataque

No ataque a situação é mais delicada. Sem Carbonero, Pezzolano mudou a característica do jogador da posição. Alan Patrick jogou posicionado da esquerda para o centro, enquanto Bruno Tabata atuou como meia centralizado. No banco, as opções de maior velocidade eram os jovens Allex e Jõao Victor.

É com essas peças que Pezzolano tem para ajustar o time em uma sequência dura no Brasileirão. Na sequência, os adversários serão Flamengo, Palmeiras, Remo e Atlético-MG, intercalados com confrontos decisivos do Gauchão.