Zagueiro e atacante do Inter despertam interesse de clubes brasileiros

Vitão desperta o interesse de Palmeiras e Flamengo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ao mesmo tempo em que se prepara para encarar seu último desafio na temporada, que vale a sobrevivência do clube na Série A, o Inter vê alguns jogadores serem assediados por outros gigantes do futebol brasileiro. Vitão e Carbonero dificilmente permanecerão no clube na próxima temporada, mas ambos poderão seguir no futebol brasileiro.

O zagueiro é o mais próximo de deixar o Inter ao final do Brasileirão. Independentemente da permanência ou não na Série A, Vitão deixará o Estádio Beira-Rio por uma necessidade de caixa. O destino do camisa 4 pode ser Flamengo ou Palmeiras, que preparam propostas.

O Flamengo deve colocar como parte do pagamento a dívida do Inter relacionada à compra de Thiago Maia, no início de 2024. A composição da oferta envolveria os 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões) devidos pelos gaúchos.

A direção colorada esperava arrecadar cerca de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) com a saída de Vitão. Na última temporada, o zagueiro de 25 anos quase deixou o Beira-Rio para atuar na Espanha, mas a negociação com o Real Betis não se concretizou.

Outro que vive seus últimos dias no Beira-Rio é o atacante Carbonero. O colombiano desperta o interesse do Botafogo. O Inter tem, junto ao Racing-ARG, uma cláusula de compra estipulada em 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões). Dificilmente o clube exercerá a compra do atacante de 26 anos.

Possíveis saídas

Além do mercado brasileiro, o Exterior também está de olho em jogadores colorados. O volante Luis Otávio tem conversas adiantadas para atuar pelo Orlando City, da MLS. O valor da negociação estaria na casa dos 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões).

Atletas com altos salários, como Borré e Alan Patrick, dificilmente permanecerão no Inter em 2026. O atacante já teve seu nome especulado no River Plate. Já o meia, que ampliou seu contrato até dezembro de 2027, recebeu sondagens da liga norte-americana.