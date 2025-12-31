Volante tem prorrogação de contrato com Inter publicada no BID da CBF

Atleta de 36 anos disputou 48 jogos pelo Colorado neste ano. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A prorrogação do contrato de Bruno Henrique foi oficializada pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Na tarde desta quarta-feira (31), o site da entidade publicou o novo vínculo do volante com o Inter, que terá duração de mais uma temporada.

Apesar de gerar polêmica junto à torcida colorada, a renovação se deu de forma automática. Quando o atleta foi contratado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em julho de 2023, ficou estabelecido que o contrato teria três anos de duração, com metas desportivas que ativariam a extensão por mais um ano.

Em 2025, Bruno Henrique participou de 48 dos 62 jogos do Inter, tendo sido titular em 32 oportunidades. Além disso, marcou três gols e deu duas assistências.

Caso não surja nenhum outro negócio, o volante de 36 anos irá se reapresentar com o restante do elenco colorado no dia 3 de janeiro no CT Parque Gigante, quando começarão os trabalhos comandados pelo técnico Paulo Pezzolano.