Volante do Inter termina temporada em alta e desperta interesse de clubes brasileiros

Bruno Gomes se recuperou de uma grave lesão em 2025.

Se a temporada do Inter terminou de forma acidentada, escapando do rebaixamento na última rodada, o mesmo não se pode dizer de Bruno Gomes.

De volante a lateral, o jogador foi um dos poucos que conseguiu manter um desempenho regular, após recuperação de uma lesão grave. O atleta vem sendo visado por outros clubes do futebol brasileiro.

O Athletico-PR surgiu como um dos principais interessados, na busca por reforçar o elenco no retorno à Série A. A primeira oferta, na casa de 4 milhões de euros (R$25,5 milhões na cotação atual), foi recusada.

A direção do Inter admitiu a procura, mas que o montante apresentado foi inferior. Fontes consultadas pela reportagem apontam que, por hora, não haverá uma nova investida por parte do Furacão.

Outro time da elite do Brasileirão que demonstrou interesse no atleta foi o São Paulo. Incialmente, se tratou apenas de uma sondagem.

Vale destacar que o clube tem um cenário de indefinição após polêmicas com alguns membros da diretoria envolvidos em um esquema de comercialização clandestina de camarote do estádio Morumbi.

Projeto de valorização

Apesar do assédio de outros clubes, o objetivo da direção é manter o atleta para 2026. O plano é de um aproveitamento maior e de valorização.

O volante de 24 anos está na segunda passagem pelo Colorado. Revelado pelo Vasco, chegou ao Beira-Rio em 2022, mas foi negociado com o Coritiba e retornou ao clube em 2024. Ele virou titular na lateral-direita no mesmo ano e só perdeu espaço por uma lesão ligamentar sofrida em janeiro de 2025.

O retorno aos gramados ocorreu em setembro. De lá para cá, Bruno Gomes atuou em 15 jogos e deu duas assistências. O Inter não descarta, posteriormente, após reformulação do Departamento de Futebol, uma conversa com o estafe para ampliar o vínculo do jogador, que atualmente é até 2027.