Vitória pretende renovar com lateral emprestado pelo Inter

Ramon tem apenas 12 jogos pelo Inter. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O Vitória está interessado na permanência do lateral-esquerdo Ramon, no Barradão, em 2026. Emprestado pelo Inter até o próximo dia 31, o jogador tem retorno previsto ao Beira-Rio no início da próxima temporada, caso um novo acordo entre os clubes não seja firmado.

— Estamos conversando com o Internacional sobre o Ramon. O objetivo do Vitória é renovar o contrato desse atleta — disse o presidente do clube, Fábio Mota.

O primeiro movimento dos baianos será tentar renovar o empréstimo junto ao Inter. Os gaúchos, no entanto, ainda não definiram o futuro do jogador. Atualmente, o elenco colorado conta com Bernabei como titular e apenas os jovens Pablo, 19 anos, e Alisson, de 17 anos, como opções para o setor.