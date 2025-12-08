Vitão evita falar sobre futuro, e Inter define preço para negociação do zagueiro

Vitão pode ter jogado pela última vez com a camisa do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

Os dirigentes do Inter não escondem uma necessidade urgente: a venda de jogadores. Alguns nomes puxam a fila de possíveis saídas no Beira-Rio, e um deles é o zagueiro Vitão. Importante na partida que garantiu a permanência do clube na Série A, o camisa 4 pode ter atuado pela última vez vestindo a camisa colorada.

Clubes brasileiros, como Flamengo e Palmeiras, já realizaram sondagens pelo atleta de 25 anos, que possui contrato com o Inter até dezembro de 2026. Para que uma negociação avance, os dirigentes colorados trabalham com um valor mínimo na casa dos 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). O Inter é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador.

— Sempre tem, sempre nas janelas sai meu nome aí, e já vai fazer quatro anos que eu estou aqui. Eu sou muito feliz aqui, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Agora estou focado só em descansar, porque este ano foi realmente muito cansativo — disse o zagueiro na zona mista do Beira-Rio após a vitória sobre o Bragantino.

Além de Vitão, outro jogador que também pode estar de saída do Estádio Beira-Rio é Luis Otávio. O volante recebeu uma proposta para atuar no Orlando City, clube da MLS. O valor estaria na casa dos 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões). O Inter é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos.